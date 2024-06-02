Учёные обнаружили, почему возникает один редкий окрас кошек

«Салмиакские кошки» (что переводится как «солёная лакрица») имеют чёрную с белыми крапинками шерсть. При этом полностью белыми у них остаются шея, грудь, живот и лапы. Такой необычный рисунок связан с тем, что цвет каждого волоса меняется от корней к кончикам: сначала он чёрный, а затем становится белым. Недавно учёные обнаружили, что это важно с генетической точки зрения.

Впервые окрас салмиакских кошек заметили в 2007 году. Как оказалось, у этих животных отсутствует часть ДНК. Кроме того, эта генетическая мутация является рецессивной, то есть чтобы котёнок унаследовал окрас, оба родителя должны иметь необходимый ген.