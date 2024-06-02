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Наука и технологии
Опубликовано 02 июня 2024, 20:15
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Учёные обнаружили, почему возникает один редкий окрас кошек

Всё дело в генетике
Благодаря многолетним исследованиям специалисты из Финляндии выяснили, что вызывает редкий окрас «солёная лакрица» у кошек.
Учёные обнаружили, почему возникает один редкий окрас кошек
© Ari Kankainen

«Салмиакские кошки» (что переводится как «солёная лакрица») имеют чёрную с белыми крапинками шерсть. При этом полностью белыми у них остаются шея, грудь, живот и лапы. Такой необычный рисунок связан с тем, что цвет каждого волоса меняется от корней к кончикам: сначала он чёрный, а затем становится белым. Недавно учёные обнаружили, что это важно с генетической точки зрения.

Впервые окрас салмиакских кошек заметили в 2007 году. Как оказалось, у этих животных отсутствует часть ДНК. Кроме того, эта генетическая мутация является рецессивной, то есть чтобы котёнок унаследовал окрас, оба родителя должны иметь необходимый ген.

Учёные обнаружили, почему возникает один редкий окрас кошек
© Ari Kankainen

В ходе исследования выяснилось, что ген KIT, участвующий в превращении чёрного и оранжевого цвета шерсти в белый, не работает у «солёных лакричных» кошек. Результаты работы, опубликованные в журнале Animal Genetics, показали, что за такой необычной окраской кроется генетическая мутация. В частности, отсутствие целого участка ДНК. Это удалось подтвердить на 181 кошке.