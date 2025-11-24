Наука и технологии
Опубликовано 24 ноября 2025, 16:30
Учёные обнаружили у мышей склонность к “акушерству”

Это показал один эксперимент
Долгое время считалось, что во время родов помогают друг другу только люди. Однако новое исследование американских биологов под руководством Роберта Фремке (Robert Froemke) из Медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете показало, что это вовсе не так.
© Pest World for Kids

В рамках нового исследования, представленного на конференции Общества нейронаук 2025 в Сан-Диего (Калифорния, США), учёные наблюдали за действиями мышей во время трудных родов. Они заметили, что сородичи помогали самке рожать, что позволило спасти как мать, так и детёнышей.

Для проведения эксперимента специалисты использовали генетически модифицированных беременных мышей, у которых не было рецепторов окситоцина. Этот гормон запускает маточные сокращения, помогающие вытолкнуть детёныша из родовых путей.

© NYU Grossman School of Medicine, Violet J. Ivan

Всех мышей учёные разделили на две группы. В одной было 10 самок, каждая из которых находилась в отдельной клетке. При этом к ним подсадили по одной опытной самке, которая рожала минимум один раз. Вторая группа состояла из семи беременных мышей, и они остались в одиночестве.

Когда у рожениц из первой группы детёныши застревали, их соседки приходили на помощь. Они тянули детёныша зубами и передними лапами, а затем прокусывали околоплодный пузырь, чтобы мышонок мог дышать. Из 10 беременных самок с такими "акушерками" выжили 9. Из тех же, кто находился в одиночестве, выжила всего 1.