Учёные обнаружили у мышей склонность к “акушерству”

В рамках нового исследования, представленного на конференции Общества нейронаук 2025 в Сан-Диего (Калифорния, США), учёные наблюдали за действиями мышей во время трудных родов. Они заметили, что сородичи помогали самке рожать, что позволило спасти как мать, так и детёнышей.

Для проведения эксперимента специалисты использовали генетически модифицированных беременных мышей, у которых не было рецепторов окситоцина. Этот гормон запускает маточные сокращения, помогающие вытолкнуть детёныша из родовых путей.