Учёные объяснили, как лесные пожары вызывают дождь и меняют погоду

Учёные объяснили, как лесные пожары вызывают дождь и меняют погодуЭто происходит, когда такие пожары становятся довольно большими
Спутниковые данные показывают, что вызванные пожарами грозы встречаются гораздо чаще, чем кто-либо предполагал всего несколько лет назад. Об этом говорит Кайл Уилберн, специалист по атмосфере в Университете штата Колорадо (США).
Когда горит растительность, выделяется большое количество тепла. Это нагревает воздух у земли, и этот воздух поднимается вверх. Далее более холодный воздух устремляется вниз, чтобы заполнить пустоту, оставленную поднимающимся воздухом. В результате создаются ветровые узоры.
Что произойдёт дальше, зависит от стабильности атмосферы. Если температура быстро снижается с увеличением высоты над Землёй, то поднимающийся воздух всегда будет теплее окружающей среды и будет продолжать подниматься. Если он поднимется достаточно высоко, влага конденсируется, образуя облако — пирокумулус или фламмагенитус. Если воздух будет дальше подниматься, то в какой-то момент влага заморозится.
Когда в облаке есть как жидкие, так и замороженные частицы воды, то столкновения между этими частицами могут привести к разделению электрических зарядов. Если накопление заряда достаточно велико, произойдёт электрический разряд, то есть мы увидим молнию.
Превратится ли вызванное пожаром облако в грозу, зависит от трёх ключевых факторов: источника подъёмной силы, нестабильности и уровня влажности.
В местах лесных пожаров обычно ограниченная влажность. Когда погодные условия в нижних слоях атмосферы сухие, это может привести к «сухим молниям». В этом случае во время грозы создаётся молния, но осадки испаряются, не достигнув земли. То есть дождь в это время не идёт.
Когда воздух поднимается в атмосфере, он может столкнуться со сдвигом ветра. Это может привести к вращению воздуха. Поднимающийся воздух может создать нечто напоминающее торнадо. Эти огненные вихри могут распространяться при помощи мощных ветров.
В конце концов, гроза, вызванная лесным пожаром, начнёт затухать и воздух, который поднялся, вернётся вниз. Нисходящий поток от затухающей грозы может вызвать беспорядочные ветры на поверхности земли, что ещё больше может распространить огонь в непредсказуемых направлениях.