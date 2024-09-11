Учёные объяснили, как лесные пожары вызывают дождь и меняют погоду

Спутниковые данные показывают, что вызванные пожарами грозы встречаются гораздо чаще, чем кто-либо предполагал всего несколько лет назад. Об этом говорит Кайл Уилберн, специалист по атмосфере в Университете штата Колорадо (США).

Когда горит растительность, выделяется большое количество тепла. Это нагревает воздух у земли, и этот воздух поднимается вверх. Далее более холодный воздух устремляется вниз, чтобы заполнить пустоту, оставленную поднимающимся воздухом. В результате создаются ветровые узоры.

Что произойдёт дальше, зависит от стабильности атмосферы. Если температура быстро снижается с увеличением высоты над Землёй, то поднимающийся воздух всегда будет теплее окружающей среды и будет продолжать подниматься. Если он поднимется достаточно высоко, влага конденсируется, образуя облако — пирокумулус или фламмагенитус. Если воздух будет дальше подниматься, то в какой-то момент влага заморозится.

Когда в облаке есть как жидкие, так и замороженные частицы воды, то столкновения между этими частицами могут привести к разделению электрических зарядов. Если накопление заряда достаточно велико, произойдёт электрический разряд, то есть мы увидим молнию.