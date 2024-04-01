Учёные выяснили, как животные реагируют на полное солнечное затмение

И ведут себя они в это время странно

На протяжении многих веков люди удивлялись поведению животных во время полных затмений, когда тень Луны погружает полосу Земли в безвременные сумерки. Вот что сейчас по этому поводу известно.