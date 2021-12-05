Учёные объяснили, откуда у человека берётся боязнь пауков

Учёные объяснили, откуда у человека берётся боязнь пауковЕсть несколько теорий
Как отмечает автор, около 6-8 процентов жителей Запада и примерно 2-4 процента людей в Азии, Латинской Америке, Африке страдают от какой-либо специфической фобии. При этом в почти 40 процентах случаев такие страхи связаны с пауками и прочими ползучими тварями. Но почему люди вообще боятся пауков?
Клинический психиатр из госпиталя Ленокс-Хилл Алан Манавитц считает, что это объясняется влиянием на нас СМИ, науки, жизненного опыта. Благодаря всему этому мы знаем, что большинство пауков - ядовиты. В результате при виде паука у нас формируется реакция в виде страха.
В то же время учёные полагают, что боязнь пауков связана и с окружением человека. Например, на Западе развитие арахнофобии более вероятно, чем в Камбодже (в этой местности население ест жареных скорпионов и тарантул).
Ещё одна гипотеза связана с тем, что страх пауков - механизм выживания, доставшийся нам от предков. То есть в давние времена люди, наблюдая за поведением пауков, решили, что те (многие из них) опасны для человека. Правда, в настоящее время известно, что из более 35 тысяч видов пауков меньше 20 из них действительно ядовиты.
Указанную в предыдущем абзаце гипотезу подтверждает большое количество научных исследований. В 2017 году учёные из Института мозга человека и когнитивных наук им. Макса Планка обнаружили, что зрачки младенцев расширяются сильнее, когда они видят змей и пауков. Это означает, что малыши испытывают при этом сильный страх.
Специалисты Psychology Today утверждают, что арахнофобия может быть вызвана отвращением к самому пауку. Согласно ряду исследований, некоторые черты паукообразны противны человеку: например, количество ног или глаз, непредсказуемость движений и пр. Часто люди не могут различить страх и отвращение, в результате чего возникает необъяснимая боязнь пауков.
Успешно лечат арахнофобию при помощи экспозиционной терапии. В этом случае человек сталкивается с объектом фобии в безопасной обстановке. В итоге у людей формируются позитивные воспоминания и ассоциации.