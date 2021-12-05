Учёные объяснили, откуда у человека берётся боязнь пауков

Как отмечает автор, около 6-8 процентов жителей Запада и примерно 2-4 процента людей в Азии, Латинской Америке, Африке страдают от какой-либо специфической фобии. При этом в почти 40 процентах случаев такие страхи связаны с пауками и прочими ползучими тварями. Но почему люди вообще боятся пауков?

Клинический психиатр из госпиталя Ленокс-Хилл Алан Манавитц считает, что это объясняется влиянием на нас СМИ, науки, жизненного опыта. Благодаря всему этому мы знаем, что большинство пауков - ядовиты. В результате при виде паука у нас формируется реакция в виде страха.

В то же время учёные полагают, что боязнь пауков связана и с окружением человека. Например, на Западе развитие арахнофобии более вероятно, чем в Камбодже (в этой местности население ест жареных скорпионов и тарантул).