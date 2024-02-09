Учёные объяснили, почему ни в коем случае нельзя прижимать к себе или целовать кур и цыплят

По словам Грега Арчера, есть четыре причины, по которым нельзя целовать или прижимать к себе домашнюю птицу.

Во-первых, на курах могут быть сальмонеллы и другие бактерии. Во-вторых, куры могут иметь каких-то внешних паразитов, которые могут поражать человека. В-третьих, куры любят клевать блестящие вещи, включая глаза людей. Наконец, такое поведение может вызвать стресс у курицы и, возможно, травму.