Учёные объяснили, почему одним людям нравится ИИ, а другие его ненавидят

Симпатия или неприязнь к искусственному интеллекту объясняется просто. Люди склонны доверять системам, которые понимают, а ИИ мы не понимаем. Традиционные инструменты кажутся нам более привычными: поворачиваешь ключ, и машина заводится. Многие же нейросети работают как чёрные ящики: вы вводите запрос - и сразу получаете ответ. Как это происходит, от нас скрыто. Психологически это заставляет чувствовать дискомфорт и нервирует.

Другая причина так называемого отвращения к алгоритму - это то, что мы проецируем на системы искусственного интеллекта эмоции и намерения. Когда ChatGPT отвечает «слишком вежливо», то некоторые находят это жутким. Когда система рекомендаций становится слишком точной, то она становится навязчивой. По итогу мы начинаем подозревать манипуляцию. Учёные уже не раз подтверждали, что люди реагируют на машины социально, даже зная, что они не люди.