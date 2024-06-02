Учёные объяснили, почему озоновая дыра вновь сейчас опасна для жизни людей

Учёные объяснили, почему озоновая дыра вновь сейчас опасна для жизни людейВот что показывают исследования
Сейчас над полярным континентом ежегодно открывается область сильного истощения озонового слоя, прежде всего из-за химических реакций, которые протекают при очень низких температурах, и высокой атмосферной облачности. Эти реакции разрушают озон и разъедают озоновый слой.
Дыра открывается, а затем исчезает по мере того, как сезонные стратосферные реакции достигают пика и спада. Обычно такой пик возникает в сентябре и октябре. Именно в это время, к счастью, большинство наземных растений и животных надёжно прячутся под снежным покровом, а многие морские животные — подо льдом. Однако в последние годы эта дыра была до декабря, когда растения и животные гораздо более уязвимы.
Интенсивность ультрафиолетового излучения, достигающего Антарктического континента, может быть аналогична той, которую можно наблюдать в Сиднее (Австралия) в летний день.
Начало лета — это пик сезона размножения для многих животных. Поэтому это особенно уязвимое для них время.
По мнению учёных, у арктических животных есть большой риск повредить глаза из-за ультрафиолетового излучения.
Причина столь продолжительного периода потенциально смертельной потери озона проста: изменение климата. Лесные пожары в Австралии, вызванные глобальным потеплением в период с 2019 по 2020 год, привели к выбросу в атмосферу частиц, которые вызвали ещё больше реакций, разрушающих озон.