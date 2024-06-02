Учёные объяснили, почему озоновая дыра вновь сейчас опасна для жизни людей

Сейчас над полярным континентом ежегодно открывается область сильного истощения озонового слоя, прежде всего из-за химических реакций, которые протекают при очень низких температурах, и высокой атмосферной облачности. Эти реакции разрушают озон и разъедают озоновый слой.

Дыра открывается, а затем исчезает по мере того, как сезонные стратосферные реакции достигают пика и спада. Обычно такой пик возникает в сентябре и октябре. Именно в это время, к счастью, большинство наземных растений и животных надёжно прячутся под снежным покровом, а многие морские животные — подо льдом. Однако в последние годы эта дыра была до декабря, когда растения и животные гораздо более уязвимы.