Харизма — это генетическая лотерея. Доктор Райн Шерман, известный эксперт по харизме и личности, отмечает: подавляющее большинство научных данных показывает, что почти все аспекты поведения человека обусловлены генетикой. Харизму определяют такие факторы, как очаровательность человека от природы, его способность завоёвывать расположение людей, привлекать их внимание, потребность в этом внимании. Результаты исследований демонстрируют, что генетика формирует от половины до двух третей нашей личности и психологических качеств.

Харизма — это трудный навык, который можно приобрести. Вообще существует не так уж много доказательств, что курсы по развитию харизмы работают. Хотя, вероятно, благодаря практике и достаточному количеству обратной связи человек может стать харизматичнее. Проблема в том, что личность человека в основном обусловлена генетикой. Поэтому и изменить её трудно. Это требует большого количества труда, дисциплины, долголетия. Сложнее изменить даже не внутренние особенности, а физические: язык тела, улыбку, прикосновения.