Учёные объяснили, почему животные на островах подвергаются большему риску вымирания

Для людей, которые живут на островах, жизнь идёт в неторопливом темпе. Оказывается, эта вялость распространяется и на обитающих там же животных.

Новое исследование, результаты которого опубликованы в Science Advances, показало, что многие теплокровные островные виды развили более медленный метаболизм по сравнению с материковыми. Эта особенность даёт им преимущество в выживании при недостатке ресурсов, но подвергает более высокому риску вымирания при жизни рядом с людьми.