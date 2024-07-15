Наука и технологии
Опубликовано 15 июля 2024, 19:30
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Учёные объяснили, почему животные на островах подвергаются большему риску вымирания

Есть одна важная причина
Теплокровные островные виды обычно имеют более медленный обмен веществ по сравнению с материковыми сородичами. Из-за этого, по словам экспертов, им сложнее восстанавливаться после стресса.
Учёные объяснили, почему животные на островах подвергаются большему риску вымирания
© Ranger Rick

Для людей, которые живут на островах, жизнь идёт в неторопливом темпе. Оказывается, эта вялость распространяется и на обитающих там же животных.

Новое исследование, результаты которого опубликованы в Science Advances, показало, что многие теплокровные островные виды развили более медленный метаболизм по сравнению с материковыми. Эта особенность даёт им преимущество в выживании при недостатке ресурсов, но подвергает более высокому риску вымирания при жизни рядом с людьми.

Учёные объяснили, почему животные на островах подвергаются большему риску вымирания
© imageBROKER/Mathieu Foulquie/Alamy Stock Photo

Когда окружающая среда на островах меняется или туда прибывают другие виды, то островные животные имеют низкую способность к самозащите. Было обнаружено общее метаболическое правило, позволяющее это объяснить.

В рамках нового исследования учёные обратились к опубликованным работам и существующим базам данных, чтобы собрать метаболическую и экологическую информацию для 2118 теплокровных видов (с островов — 193) и 695 хладнокровных (с островов — 38).

Благодаря статистическому анализу стало известно, что теплокровные виды, живущие на островах, имеют более низкую скорость метаболизма. Сравнив это с перечнями природоохранного статуса из Красной книги Международного союза охраны природы, специалисты заметили сильную корреляцию между более медленным метаболизмом и повышенным риском вымирания.