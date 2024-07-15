Учёные объяснили, почему животные на островах подвергаются большему риску вымирания

Учёные объяснили, почему животные на островах подвергаются большему риску вымиранияЕсть одна важная причина
Для людей, которые живут на островах, жизнь идёт в неторопливом темпе. Оказывается, эта вялость распространяется и на обитающих там же животных.
Новое исследование, результаты которого опубликованы в Science Advances, показало, что многие теплокровные островные виды развили более медленный метаболизм по сравнению с материковыми. Эта особенность даёт им преимущество в выживании при недостатке ресурсов, но подвергает более высокому риску вымирания при жизни рядом с людьми.
Когда окружающая среда на островах меняется или туда прибывают другие виды, то островные животные имеют низкую способность к самозащите. Было обнаружено общее метаболическое правило, позволяющее это объяснить.
В рамках нового исследования учёные обратились к опубликованным работам и существующим базам данных, чтобы собрать метаболическую и экологическую информацию для 2118 теплокровных видов (с островов — 193) и 695 хладнокровных (с островов — 38).
Благодаря статистическому анализу стало известно, что теплокровные виды, живущие на островах, имеют более низкую скорость метаболизма. Сравнив это с перечнями природоохранного статуса из Красной книги Международного союза охраны природы, специалисты заметили сильную корреляцию между более медленным метаболизмом и повышенным риском вымирания.