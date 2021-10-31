Учёные объяснили, поможет ли генная инженерия в будущем создать сверхчеловека

Один из героев романа «Дюна» Пол Атрейдес обладает невероятными способностями: предвидением и всеведением. Это - результат селекционного разведения и генной инженерии. Но способна ли на такое наука в реальной жизни?

Так, учёный Пол Парсонс напомнил, что в 2018 году в Китае родились первые младенцы, гены которых были отредактированы. Поскольку их отец был ВИЧ-положительным, близнецам изменили состав ДНК и сделали их устойчивыми к этой инфекции. Применённый метод редактирования назывался CRISPR-Cas9. В итоге руководитель проекта Хэ Цзянькуи был приговорён к трём годам тюрьмы за нарушение китайских законов (в стране запрещено редактировать гены у человеческих эмбрионов). Вообще подобная практика сейчас запрещена во многих странах, но в будущем всё может измениться.