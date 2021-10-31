Учёные объяснили, поможет ли генная инженерия в будущем создать сверхчеловека

Учёные объяснили, поможет ли генная инженерия в будущем создать сверхчеловекаИли усовершенствовать наш вид таким образом невозможно
Один из героев романа «Дюна» Пол Атрейдес обладает невероятными способностями: предвидением и всеведением. Это - результат селекционного разведения и генной инженерии. Но способна ли на такое наука в реальной жизни?
Так, учёный Пол Парсонс напомнил, что в 2018 году в Китае родились первые младенцы, гены которых были отредактированы. Поскольку их отец был ВИЧ-положительным, близнецам изменили состав ДНК и сделали их устойчивыми к этой инфекции. Применённый метод редактирования назывался CRISPR-Cas9. В итоге руководитель проекта Хэ Цзянькуи был приговорён к трём годам тюрьмы за нарушение китайских законов (в стране запрещено редактировать гены у человеческих эмбрионов). Вообще подобная практика сейчас запрещена во многих странах, но в будущем всё может измениться.
Как отмечает Дженнифер Дудна, профессор из Калифорнийского университета в Беркли, один из лауреатов Нобелевскую премию по химии 2020 года, «в течение 30 лет, вероятно, можно будет внести практически любые изменения в любой геном». То есть у людей появится возможность целенаправленно изменять собственные гены. Правда, это будет связано, конечно же, с лечением, профилактикой различных заболеваний, а также увеличением силы и интеллекта.
При этом с самим процессом редактирования генов связана одна важная проблема. По словам Анджелы Шайни, автора книги Superior: The Return Of Race Science, при изменении отдельной черты (красоты, силы, интеллекта и т.п.) будет изменяться и остальное, поскольку гены взаимодействуют со всем, что находится вокруг них.