Учёные оценили опасность космического мусора для Земли

Специалисты подчёркивают, что уже сейчас проблема эта достаточно серьёзна. И с каждым днём она усугубляется. По оценкам специалистов, на орбите вокруг нашей планеты вращается 100 миллионов обломков размером более одного миллиметра.

Учёные предсказывают, что в следующем десятилетии число запусков спутников увеличится в 5 раз. В связи с этим повышается риск столкновения мусора и космических кораблей и возникновения синдрома Кесслера. Этот синдром представляет собой цепочку событий, в результате которой обломком мусора или другим кораблём при столкновении уничтожается спутник, а это приводит к разрушению ещё большего числа спутников и, соответственно, появлению большего количества мусора. И так до бесконечности.

ООН ещё в 2013 году спрогнозировал такие столкновения: происходить они будут каждые 5-9 лет в течение двух столетий. А за 4 года до этого (в 2009) спутник связи "Иридиум" столкнулся с российским спутником "Космос 2251". Оба космических корабля в результате оказались уничтожены.

Журналист заключает, что лучшее, что можно сделать, - это соблюдать установленные правила запуска и нахождения кораблей на орбите и проводить уборку мусора. Два года назад британцы испытали на орбите космический мусорный гарпун. А по требованию Европейского космического агентства в 2025 году ClearSpace-1 попытается вывести с орбиты разгонный блок ракеты, оставленной в космосе ещё в 2013-м.