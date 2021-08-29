Учёные оценили уровень доверия жителей 5 стран к роботам

Учёные оценили уровень доверия жителей 5 стран к роботамВ исследовании участвовали граждане Австралии, Канады, Великобритании, Германии и США
Автор материала сравнил, где это было возможно, итоги исследования австралийского университета Квинсленда и компании KPMG (2021 год) с итогами фирмы BCG (2019 год) и опросов ВЦИОМ (2020 год).
В международном исследовании отношения людей к искусственному интеллекту (роботам) приняли участие жители Австралии, Канады, Великобритании, Германии, США. По возрастному составу это люди от 18 до 89 лет, большинство из опрошенных относится к "миллениалам" (32 процента, от 24 до 39 лет). Большая часть граждан - из города (57 процентов). Почти половина (42 процента) участников имеют высшее образование.
Пользователь "Хабра" выделил 8 основных результатов исследования.
- Доверие - главный аспект приемлемости населением искусственного интеллекта. На доверие влияют 4 фактора: вера в правовое регулирование ИИ, которое обеспечивает безопасность внедрённой технологии (оказывает наиболее сильное влияние), положительное влияние ИИ на работу и рабочие места, доступность для понимания принципов работы ИИ, положительное влияние ИИ на общество.
- Люди допускают использование ИИ, но не доверяют ему. Большинство жителей других стран указало, что они относятся к роботам нейтрально (28 процентов) или терпимо (42 процента). Однако 37 процентов не хотят доверять ИИ, 28 процентов готовы доверять и 35 процентов воздержалось от ответа. В России же многие, наоборот, склонны доверять ИИ (48 процентов).
- Доверие к институтам разработки, внедрения и регулирования ИИ зависит от страны. Больше всего жители Австралии, Канады, Великобритании, Германии, США доверяют научным институтам и университетам (71-77 процентов готовы доверить разработку и внедрение, 67-73 - регулирование).
- Большинство считает, что необходимо управлять ИИ, причём этим должен заняться независимый институт. За необходимость регулирования ИИ выступил 81 процент опрошенных, из них 62 процента - за независимый регулятор.
- Многие считают, что сейчас нет для регулирования ИИ нужных правовых гарантий. Другими словами, использовать ИИ-технологии полностью безопасно ещё нельзя.
- Люди чётко понимают, каким принципам должен соответствовать безопасный продукт ИИ. Это быстродействие и точность, конфиденциальность данных, защищённость и управляемость, прозрачность и понятность, подотчётность, оценка рисков и ожидаемого воздействия, справедливость, подконтрольность человеку.
- Люди согласны использовать роботов на работе, но не во всех сферах. Большинство (70-76 процентов) за то, чтобы применять ИИ для автоматизации процессов.
- Опрошенные, которые хотят узнать больше об ИИ, мало понимают, что такое ИИ и как он работает. 62 процента жителей развитых стран слышали о таком явлении, как ИИ, в то же время 60 процентов людей плохо понимают, что он представляет собой и как используется. И 83 процента готово узнать больше о роботах.
Интересно, что в России количество граждан, которые оценивают свой уровень знаний об ИИ как средний или высокий, - по 39 процентов в каждом случае, как низкий - 22 процента. В США, Канаде и других странах большинство мало знают об искусственном интеллекте - это 59,4 процента.
По итогам исследования специалисты KPMG и учёные университета Квинсленда заключили, что доверие общества к ИИ возрастёт, если оправдать ожидания людей с точки зрения создания, внедрения, управления ИИ, улучшить правовое регулирование и дать людям больше информации об ИИ.