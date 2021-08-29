Учёные оценили уровень доверия жителей 5 стран к роботам

Автор материала сравнил, где это было возможно, итоги исследования австралийского университета Квинсленда и компании KPMG (2021 год) с итогами фирмы BCG (2019 год) и опросов ВЦИОМ (2020 год).

В международном исследовании отношения людей к искусственному интеллекту (роботам) приняли участие жители Австралии, Канады, Великобритании, Германии, США. По возрастному составу это люди от 18 до 89 лет, большинство из опрошенных относится к "миллениалам" (32 процента, от 24 до 39 лет). Большая часть граждан - из города (57 процентов). Почти половина (42 процента) участников имеют высшее образование.

Пользователь "Хабра" выделил 8 основных результатов исследования.

Доверие - главный аспект приемлемости населением искусственного интеллекта. На доверие влияют 4 фактора: вера в правовое регулирование ИИ, которое обеспечивает безопасность внедрённой технологии (оказывает наиболее сильное влияние), положительное влияние ИИ на работу и рабочие места, доступность для понимания принципов работы ИИ, положительное влияние ИИ на общество.