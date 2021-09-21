Учёные опровергли вред аэрозолей для климата

"В целом можно сказать, что аэрозольные частицы способствуют охлаждению климата, поскольку влияют на солнечную радиацию и образование облаков", - отмечает учёный. Но такое утверждение верно не для всех типов этих частиц. К примеру, частицы сажи, наоборот, способствуют потеплению.

Результаты измерений исследователей Hyltemossa говорят о снижении аэрозольных частиц, приходящих из Европы. Это объясняется тем, что производство становится более экологически чистым. Но если тенденция уменьшения количества этих частиц будет сохраняться долго, то это приведёт к потеплению.

Эрик Альберг добавляет: "Аэрозоли действительно могут быть полезны для климата". К примеру, в тех местах, где проживает мало людей. В то же время от частиц сажи, которые вредны как для окружающей среды, так и для здоровья человека, нужно однозначно избавляться.