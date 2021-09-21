Учёные опровергли вред аэрозолей для климата

Учёные опровергли вред аэрозолей для климатаЭти частицы на самом деле могут оказывать положительное воздействие на него
Благодаря исследовательской станции Hyltemossa Эрик Альберг и другие учёные способны измерять количество аэрозолей (переносимых по воздуху частиц) и парниковых газов, которые приходят из Европы. Такие сооружения есть и в других городах и странах Европы, все они передают информацию в две сети. Там формируется полная картина уровня перечисленных веществ и его изменения с течением времени. Эта информация помогает делать прогнозы по поводу развития ситуации с климатом в будущем.
Аэрозоли, говорит Эрик Альберг, сильно воздействуют на климат. Аэрозольные частицы образуются, например, при сжигании веществ (тяжёлая промышленность, транспорт), в результате высыхания капель солёной воды. При этом эти частицы в атмосфере находятся не так долго, как парниковые газы, и исчезают примерно через неделю.
"В целом можно сказать, что аэрозольные частицы способствуют охлаждению климата, поскольку влияют на солнечную радиацию и образование облаков", - отмечает учёный. Но такое утверждение верно не для всех типов этих частиц. К примеру, частицы сажи, наоборот, способствуют потеплению.
Результаты измерений исследователей Hyltemossa говорят о снижении аэрозольных частиц, приходящих из Европы. Это объясняется тем, что производство становится более экологически чистым. Но если тенденция уменьшения количества этих частиц будет сохраняться долго, то это приведёт к потеплению.
Эрик Альберг добавляет: "Аэрозоли действительно могут быть полезны для климата". К примеру, в тех местах, где проживает мало людей. В то же время от частиц сажи, которые вредны как для окружающей среды, так и для здоровья человека, нужно однозначно избавляться.