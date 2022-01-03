Наука и технологии
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Учёные отметили, что в 2035 году смартфоны смогут заряжаться по воздуху

Об этом пишет портал «Научная Россия»
Как утверждают специалисты из Центра компетенций «Фотоника», уже через несколько лет станет возможно заряжать различные устройства благодаря сетям 6G. Подобные технологии станут активно распространяться во второй половине 2030-х годов. Подробнее - в материале.
Учёные отметили, что в 2035 году смартфоны смогут заряжаться по воздуху

По мнению учёных из Центра компетенций «Фотоника», созданного на базе Пермского университета, вскоре появится возможность заряжать разные устройства и электромобили по воздуху. Этому будет способствовать развитие и распространение беспроводной передачи электроэнергии при помощи 6G. Подобный способ начнёт обретать популярность к 2035 году.

Учёные отметили, что в 2035 году смартфоны смогут заряжаться по воздуху

Как отмечают специалисты, передача энергии через вышки 6G станет происходить благодаря радиоволнам определённой частоты между приёмником и антенной. При этом луч будет способен преодолевать различные препятствия: например, леса, стены, горы и пр. При помощи такого метода электроэнергия будет передаваться на большие расстояния.

Учёный из Центра компетенций НТИ «Фотоника» Валерий Кожевников подчеркнул, что в будущем можно будет подзаряжать электромобили во время движения, а для зарядки смартфона необходимо будет подключиться к той или иной вышке. Специалист уверен, что беспроводная передача энергии позволит сделать производство экологичнее, а также снизит затраты на саму электроэнергию.

Источник: Научная Россия
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