Учёные отметили, что в 2035 году смартфоны смогут заряжаться по воздуху

Учёные отметили, что в 2035 году смартфоны смогут заряжаться по воздухуОб этом пишет портал «Научная Россия»
По мнению учёных из Центра компетенций «Фотоника», созданного на базе Пермского университета, вскоре появится возможность заряжать разные устройства и электромобили по воздуху. Этому будет способствовать развитие и распространение беспроводной передачи электроэнергии при помощи 6G. Подобный способ начнёт обретать популярность к 2035 году.
Как отмечают специалисты, передача энергии через вышки 6G станет происходить благодаря радиоволнам определённой частоты между приёмником и антенной. При этом луч будет способен преодолевать различные препятствия: например, леса, стены, горы и пр. При помощи такого метода электроэнергия будет передаваться на большие расстояния.
Учёный из Центра компетенций НТИ «Фотоника» Валерий Кожевников подчеркнул, что в будущем можно будет подзаряжать электромобили во время движения, а для зарядки смартфона необходимо будет подключиться к той или иной вышке. Специалист уверен, что беспроводная передача энергии позволит сделать производство экологичнее, а также снизит затраты на саму электроэнергию.