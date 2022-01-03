Учёные отметили, что в 2035 году смартфоны смогут заряжаться по воздуху

Как отмечают специалисты, передача энергии через вышки 6G станет происходить благодаря радиоволнам определённой частоты между приёмником и антенной. При этом луч будет способен преодолевать различные препятствия: например, леса, стены, горы и пр. При помощи такого метода электроэнергия будет передаваться на большие расстояния.

Учёный из Центра компетенций НТИ «Фотоника» Валерий Кожевников подчеркнул, что в будущем можно будет подзаряжать электромобили во время движения, а для зарядки смартфона необходимо будет подключиться к той или иной вышке. Специалист уверен, что беспроводная передача энергии позволит сделать производство экологичнее, а также снизит затраты на саму электроэнергию.