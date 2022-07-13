Учёные: плохое питание и беспорядок в доме мешают умственному развитию маленьких детей

Учёные: плохое питание и беспорядок в доме мешают умственному развитию маленьких детейК такому выводу пришли американские специалисты
В новом исследовании учёных из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейне приняли участие более 300 семей. Возраст детей в них составлял от 18 месяцев до 2 лет. Выяснилось, что те дети, которые употребляли больше обработанных продуктов и сладостей и жили в беспорядке, чаще имели проблемы с исполнительными функциями. Другими словами, у них была хуже развита рабочая память, торможение, навыки планирования и организации.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients. Родители и опекуны детей заполняли различные анкеты, которые включали вопросы о том, как часто ребёнок ест обработанные и свежие продукты, в какой обстановке живёт ребёнок.
Проведённый анализ показал, что плохо развитые когнитивные способности у детей связаны с тем, что они регулярно ели обработанные продукты и различные закуски.