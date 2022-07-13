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Учёные: плохое питание и беспорядок в доме мешают умственному развитию маленьких детей

К такому выводу пришли американские специалисты
В ходе недавнего исследования экспертов из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейне выяснилось, что дети, которые едят много нездоровой пищи и у которых дома беспорядок, имеют менее развитые когнитивные функции. Среди таких функций, например, рабочая память, способность к планированию и организации, торможение.
Учёные: плохое питание и беспорядок в доме мешают умственному развитию маленьких детей

В новом исследовании учёных из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейне приняли участие более 300 семей. Возраст детей в них составлял от 18 месяцев до 2 лет. Выяснилось, что те дети, которые употребляли больше обработанных продуктов и сладостей и жили в беспорядке, чаще имели проблемы с исполнительными функциями. Другими словами, у них была хуже развита рабочая память, торможение, навыки планирования и организации.

Учёные: плохое питание и беспорядок в доме мешают умственному развитию маленьких детей

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients. Родители и опекуны детей заполняли различные анкеты, которые включали вопросы о том, как часто ребёнок ест обработанные и свежие продукты, в какой обстановке живёт ребёнок.

Проведённый анализ показал, что плохо развитые когнитивные способности у детей связаны с тем, что они регулярно ели обработанные продукты и различные закуски.

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