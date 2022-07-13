Учёные: плохое питание и беспорядок в доме мешают умственному развитию маленьких детей

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients. Родители и опекуны детей заполняли различные анкеты, которые включали вопросы о том, как часто ребёнок ест обработанные и свежие продукты, в какой обстановке живёт ребёнок.

Проведённый анализ показал, что плохо развитые когнитивные способности у детей связаны с тем, что они регулярно ели обработанные продукты и различные закуски.