Учёные предложили добавить в светофор белый свет. И вот зачем

Учёные предложили добавить в светофор белый свет. И вот зачемЭто пригодится для беспилотников
Учёные из Университета штата Северная Каролина показали, что добавление белого света в светофор позволит автономным транспортным средствам контролировать транспортный поток.
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Исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы выяснить, как беспилотные транспортные средства могут сократить время в пути на перекрёстках и снизить расход топлива.
По задумке учёных, все беспилотники в определённой области, такой как перекрёсток, будут связываться друг с другом по беспроводной сети. Одновременно они также будут связываться с главным компьютером, управляющим сигналом светофора. Когда к перекрёстку подойдет достаточное количество автономных машин, компьютер активирует белый свет.
Как только водитель увидит этот белый свет на светофоре, он поймёт, что на перекрёстке много беспилотников, и они координируют свои движения, чтобы обеспечить оптимальный и эффективный транспортный поток. Это значит, что водителям просто нужно следовать за транспортным средством перед ними.