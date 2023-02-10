Учёные предложили добавить в светофор белый свет. И вот зачем

Исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы выяснить, как беспилотные транспортные средства могут сократить время в пути на перекрёстках и снизить расход топлива.

По задумке учёных, все беспилотники в определённой области, такой как перекрёсток, будут связываться друг с другом по беспроводной сети. Одновременно они также будут связываться с главным компьютером, управляющим сигналом светофора. Когда к перекрёстку подойдет достаточное количество автономных машин, компьютер активирует белый свет.

Как только водитель увидит этот белый свет на светофоре, он поймёт, что на перекрёстке много беспилотников, и они координируют свои движения, чтобы обеспечить оптимальный и эффективный транспортный поток. Это значит, что водителям просто нужно следовать за транспортным средством перед ними.