Учёные предположили существование второй планеты, подобной Земле

Учёные предположили существование второй планеты, подобной ЗемлеЭто показывает новая модель Солнечной системы
Созданная астрофизиками компьютерная модель эволюции Солнечной системы, которая существует уже 4,5 миллиарда лет, наглядно демонстрирует интересный факт. Без наличия ещё одной неизвестной планеты вряд ли могла бы существовать Земля, отмечает «Лайф». Кроме того, «полузащитником» планет, входящих в Солнечную систему, является Юпитер. А значит, и он сыграл небольшую роль в сохранении жизни на нашей планете.
Все возможные варианты развития событий за всё время существования Солнечной системы говорят учёным о том, что к нынешнему состоянию планеты пришли благодаря ещё одной, неизвестной. Она либо была, либо всё ещё есть. По размеру она должна была приближаться к Марсу или Земле, а вот располагаться могла рядом с Сатурном или Юпитером.
Затем из-за притяжения газовых планет неизвестная планета оказалась вытолкнутой, как минимум за Нептун. В результате сейчас она находится либо вне Солнечной системы, либо где-то рядом, но с Земли её увидеть пока невозможно. Учёные считают, что известно это станет спустя какое-то время - когда телескопы станут более совершенными.