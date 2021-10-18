Учёные предположили существование второй планеты, подобной Земле

Все возможные варианты развития событий за всё время существования Солнечной системы говорят учёным о том, что к нынешнему состоянию планеты пришли благодаря ещё одной, неизвестной. Она либо была, либо всё ещё есть. По размеру она должна была приближаться к Марсу или Земле, а вот располагаться могла рядом с Сатурном или Юпитером.

Затем из-за притяжения газовых планет неизвестная планета оказалась вытолкнутой, как минимум за Нептун. В результате сейчас она находится либо вне Солнечной системы, либо где-то рядом, но с Земли её увидеть пока невозможно. Учёные считают, что известно это станет спустя какое-то время - когда телескопы станут более совершенными.