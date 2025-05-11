Учёные предсказали, что сегодняшние дети на протяжении всей жизни будут сталкиваться с экстремальной жарой

Учёные предсказали, что сегодняшние дети на протяжении всей жизни будут сталкиваться с экстремальной жаройЭто показало новое исследование
Результаты нового исследования, опубликованные в журнале Nature, подчёркивают, что изменение климата накладывает на сегодняшних детей непропорционально большое бремя.
В рамках недавней работы учёные использовали климатические модели, чтобы установить беспрецедентный порог для жары для разных регионов и типов погоды, включая волны тепла, наводнения и лесные пожары. Например, для Брюсселя этот порог состоял в том, чтобы пережить шесть «экстремальных» волн тепла, причём эти события происходили бы только раз в 100 лет без изменения климата.
Далее эксперты использовали демографические данные, чтобы рассчитать для ряда поколений, родившихся в период с 1960 по 2020 год по всему миру, долю людей, которые достигнут этого предела жары в течение своей жизни, и то, как это будет меняться в зависимости от сценариев глобального потепления.
Оказалось, что из 81 миллиона человек, родившихся во всём мире в 1960 году, только 13 миллионов, или 16%, достигнут максимального порога воздействия жары. Причём вне зависимости от климатического сценария. Однако из 120 миллионов детей, которые родились в 2020 году, 58 миллионов (около 50%) испытают этот уровень воздействия, даже в самом оптимистичном сценарии (при потеплении на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальными температурами к 2100 году). Если же температура возрастёт на 3,5 градуса по Цельсию, то доля нынешних пятилетних детей, которые столкнутся с экстремальной жарой, составит 92%.