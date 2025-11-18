Учёные предупредили, что из-за изменений в океане может наступить ледниковый период

После гибели водоросли опускаются на дно и уносят за собой поглощённый углерод. Он остаётся затем в донных отложениях и длительное время не участвует в атмосферном круговороте. Компьютерное моделирование также показало, что этот процесс может снизить глобальную температуру ниже доиндустриального уровня.

По расчётам, такое развитие событий возможно через 50-200 тысяч лет. Правда, этот период не будет таким же интенсивным, как криогенный, когда Земля была практически полностью покрыта льдом, поскольку сейчас в атмосфере много кислорода.