Учёные предупредили, что из-за изменений в океане может наступить ледниковый период

Учёные предупредили, что из-за изменений в океане может наступить ледниковый периодПравда, случится это очень нескоро
Команда учёных под руководством Доминика Хюльзе и Энди Риджуэлла заметила, что массовое цветение водорослей может поглощать углекислый газ и атмосферы быстрее, чем происходит естественная терморегуляция Земли через силикатное выветривание горных пород. При повышении глобальной температуры в океанах становится больше фосфора и других питательных веществ, что вызывает быстрый рост водорослей.
После гибели водоросли опускаются на дно и уносят за собой поглощённый углерод. Он остаётся затем в донных отложениях и длительное время не участвует в атмосферном круговороте. Компьютерное моделирование также показало, что этот процесс может снизить глобальную температуру ниже доиндустриального уровня.
По расчётам, такое развитие событий возможно через 50-200 тысяч лет. Правда, этот период не будет таким же интенсивным, как криогенный, когда Земля была практически полностью покрыта льдом, поскольку сейчас в атмосфере много кислорода.