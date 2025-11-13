Учёные предупредили, что изменение климата в полярных районах усилит риски для здоровья людей

Скорее всего, сезонное отсутствие льда в Арктике будет способствовать увеличению частоты и интенсивности проявлений Эль-Ниньо. Это усилит волны тепла, особенно в тропических регионах. Из-за повышения температуры также люди будут чаще страдать заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

Повышение уровня моря, вызванное таянием ледникового покрова, может способствовать повышению солёности грунтовых вод и загрязнению питьевой воды. Это приведёт к росту случаев преэклампсии во время беременности, детской смертности и различных видов рака.

Из-за полярного потепления может уменьшиться урожай. Это вызовет рост заболеваний, связанных с недоеданием.

Потепление способствует распространению заболеваний, передающихся через животных. Это вибриоз, лихорадка денге и болезнь Лайма. Они перейдут и на другие регионы планеты. Наводнения, усугубляемые таянием полярных льдов, приводят к распространению заболеваний, которые передаются через воду. Это холера и брюшной тиф. Также они усугубляют течение респираторных заболеваний.

В самой Арктике таяние вечной мерзлоты и морского льда угрожает жизненно важной инфраструктуре и может высвободить давно скопившиеся загрязняющие вещества, древние патогены: такие как вирус гриппа 1918 года.

Кроме того, в новом исследовании подчёркиваются риски для традиционных источников продовольствия из-за изменений в экосистеме океана. Это способствует росту показателей недоедания, выкидышей, почечной недостаточности и сердечно-сосудистых заболеваний среди арктических общин.