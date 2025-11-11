Учёные предупредили, что наш климат становится опасным для вина, кофе, шоколада

Результаты исследования показали, что даже при снижении средней температуры не получилось стабилизировать влажность почвы и режим осадков. Эти факторы крайне важны для сельского хозяйства.

Из 18 регионов только в шести улучшение условий для роста культур оказалось устойчивым. В остальных же были проблемы: слишком много дождей, наводнения, высокая влажность воздуха.