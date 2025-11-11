Учёные предупредили, что наш климат становится опасным для вина, кофе, шоколада

Опубликовано 11 ноября 2025, 18:451 мин.
Учёные предупредили, что наш климат становится опасным для вина, кофе, шоколадаОб этом говорится в новом исследовании
Согласно выводу международной группы климатологов, метод Stratospheric Aerosol Injection (SAI), который предполагает распыление аэрозолей в верхних слоях атмосферы для временного охлаждения планеты, не поможет защитить некоторые сельскохозяйственные культуры от ухудшения условий их выращивания. Охватило это исследование Западную Африку, Южную Америку, а также южную Европу.
Результаты исследования показали, что даже при снижении средней температуры не получилось стабилизировать влажность почвы и режим осадков. Эти факторы крайне важны для сельского хозяйства.
Из 18 регионов только в шести улучшение условий для роста культур оказалось устойчивым. В остальных же были проблемы: слишком много дождей, наводнения, высокая влажность воздуха.