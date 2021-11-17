Учёные предупредили о возможности начала пандемии птичьего гриппа

Учёные предупредили о возможности начала пандемии птичьего гриппаСейчас уже есть предпосылки к этому
По словам эпидемиолога Роба Уоллеса, разведение животных - то, что спровоцирует появление новых смертельно опасных вирусов. А следующий из них может уничтожить миллиард человек. К тому же случаи заражения людей штаммом птичьего гриппа уже были.
В 2021 году оказалось, что вариантом птичьего гриппа H5N8 в России заразились семь человек. И это было впервые, когда вирус перешёл от кур к человеку.
Несколько недель назад подобное произошло и в Китае. Там штаммом H5N6 заразились уже 48 жителей. При этом известно, что уже больше половины из них скончались. Вероятнее всего, штамм мутировал.
Учёные уверены: следующая пандемия начнётся с ферм. Тем более что зачастую там содержат животных в не лучших условиях, что только способствует развитию и передаче различных вирусов. Также на фермах часто применяют антибиотики и вакцины, из-за чего вирус мутирует и становится более устойчивым. По мнению экспертов, новая возможная пандемия птичьего гриппа может стать ещё более смертоносной, чем пандемия COVID-19.