Наука и технологии
Сегодня в 19:04
1 мин.

Учёные предупредили о возможности начала пандемии птичьего гриппа

Сейчас уже есть предпосылки к этому
Как минимум восемь видов птичьего гриппа, опасных для человека, обнаружены на фермах. Именно разведение животных, по мнению учёных, способно будет погубить людей. Об этом сообщается в статье на Dnes.dir.
Учёные предупредили о возможности начала пандемии птичьего гриппа

По словам эпидемиолога Роба Уоллеса, разведение животных - то, что спровоцирует появление новых смертельно опасных вирусов. А следующий из них может уничтожить миллиард человек. К тому же случаи заражения людей штаммом птичьего гриппа уже были.

В 2021 году оказалось, что вариантом птичьего гриппа H5N8 в России заразились семь человек. И это было впервые, когда вирус перешёл от кур к человеку.

Несколько недель назад подобное произошло и в Китае. Там штаммом H5N6 заразились уже 48 жителей. При этом известно, что уже больше половины из них скончались. Вероятнее всего, штамм мутировал.

Учёные предупредили о возможности начала пандемии птичьего гриппа

Учёные уверены: следующая пандемия начнётся с ферм. Тем более что зачастую там содержат животных в не лучших условиях, что только способствует развитию и передаче различных вирусов. Также на фермах часто применяют антибиотики и вакцины, из-за чего вирус мутирует и становится более устойчивым. По мнению экспертов, новая возможная пандемия птичьего гриппа может стать ещё более смертоносной, чем пандемия COVID-19.

Источник: ИноСМИ
Новости партнеров
Новости партнеров