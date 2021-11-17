Учёные предупредили о возможности начала пандемии птичьего гриппа

По словам эпидемиолога Роба Уоллеса, разведение животных - то, что спровоцирует появление новых смертельно опасных вирусов. А следующий из них может уничтожить миллиард человек. К тому же случаи заражения людей штаммом птичьего гриппа уже были.

В 2021 году оказалось, что вариантом птичьего гриппа H5N8 в России заразились семь человек. И это было впервые, когда вирус перешёл от кур к человеку.

Несколько недель назад подобное произошло и в Китае. Там штаммом H5N6 заразились уже 48 жителей. При этом известно, что уже больше половины из них скончались. Вероятнее всего, штамм мутировал.