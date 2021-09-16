Учёные проверили, сколько ресурсов мозга человек тратит на ходьбу

Группа канадских исследователей из Королевского университета, Университета Британской Колумбии и Университета Саймона Фрейзера провела эксперимент, результаты которого опубликованы на eurekalert.org. Они выяснили, что для эффективного передвижения пешком нам не обязательно контролировать свои шаги.

В ходе эксперимента добровольцы прошли несколько этапов. Сначала они должны были идти по беговой дорожке с комфортной для них скоростью, одновременно участники через наушники слушали звуковые сигналы и нажимали на нужные кнопки. Затем они двигались уже под метроном: то быстро, то медленно. После этого им дали специальные скобы для ног, хождение в которых требует больше усилий, чем без этого оборудования. Наконец, всё это объединили и испытуемым нужно было уже передвигаться с разной заданной скоростью, одновременно определяя высоту звука, подаваемого в наушниках.