Учёные рассказали, благодаря чему мы можем представлять в голове различные образы

Ментальное воображение — это способность визуализировать вещи и ситуации в уме без физического участия. Например, вы можете подумать о своих друзьях и представить их лица перед собой, даже когда не видите их в реальности.

Учёные считают, что во внутренней визуализации участвует первичная зрительная кора. Она расположена в задней части мозга. Эта же область обрабатывает визуальную информацию от глаз и позволяет нам видеть мир.