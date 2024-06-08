Учёные рассказали, чего нам ожидать от Солнца в ближайшее время

Полярные сияния, которые можно было наблюдать недавно, - это лишь начало череды подобных зрелищ. Связано это с тем, что Солнце сейчас приближается к пику активности в своём 11-летнем цикле.

Журнал Science News поговорил с Терезой Ньевес-Чиншилла, исполняющей обязанности директора Бюро анализа космической погоды НАСА на Луне и Марсе в Гринбелте, штат Мэриленд, и Шоном Даль, синоптиком космической погоды в Центре прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований в Боулдере, штат Колорадо.

По словам Ньевес-Чиншилла, сейчас мы приближаемся к максимуму 25-го солнечного цикла (он начался в декабре 2019 года). По мере приближения к пику солнечная активность увеличивается, особенно в майские дни.