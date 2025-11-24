Учёные рассказали, что сейчас известно об изменении климата

В этом году эксперты продвинулись ещё дальше, показав, что ущерб климату наносят и выбросы парниковых газов на уровне отдельных компаний или проектов. Три научных работы связывают эти выбросы с серьёзными последствиями.

К примеру, согласно одной из статей, одобренный газовый проект Скарборо у побережья Западной Австралии, вероятнее всего, приведёт к сотням дополнительных смертей, связанных с жарой, и к потере миллионов кораллов.

Фактически выбросы всё ещё остаются на рекордно высоком уровне. Но не всё так мрачно. После Парижского соглашения всё же есть изменение курса. За последние 10 лет глобальные выбросы парниковых газов росли не так быстро, как ожидалось до 2015 года. Также есть вероятность, что они могут достичь пика и существенно снизиться к 2030-м годам.