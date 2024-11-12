Учёные рассказали, как микропластик приводит к образованию облаков

В школе нам говорят, что вода замерзает при 0 градусов, но это не всегда так. Если в ней нет частиц пыли, то она может оставаться жидкой вплоть до -38 градусов по Цельсию. Чтобы вода превратилась в лёд при более высокой температуре, в её каплях должен находиться материал, который не растворяется в воде. Например, микропластик. Получается, что частицы микропластика могут привести к образованию кристаллов льда и к увеличению количества осадков в виде снега или дождя.

Эксперты выяснили, что 50% капель воды с многими видами микропластика замерзали уже при охлаждении до -22 градусов по Цельсию. Активность образования льда на частицах микропластика, как правило, снижалась при воздействии ультрафиолетового излучения, озона и кислот.