Наука и технологии
Опубликовано 02 мая 2025, 04:30
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Учёные рассказали, как мы можем получать электричество из дождя

Вот что показали эксперименты
Новый способ получения энергии позволит поддерживать работу освещения во время дождя. Описан этот метод в ACS Central Science.
Учёные рассказали, как мы можем получать электричество из дождя
© Met Office

Сиоулинг Сох, инженер Национального университета Сингапура, отмечает, что "в дожде много энергии". Другими словами, мы можем превращать капли воды в электричество.

Техника Соха и коллег основана на разделении зарядов. Это процесс, в котором противоположно заряженные частицы становятся пространственно разделёнными, создавая напряжение. Это то же самое, что шарканье по ковру, а потом удар током при касании выключателя.

Учёные рассказали, как мы можем получать электричество из дождя
© Willowpix/Getty Images

В рамках эксперимента вода капала в трубку шириной 2 мм (примерно как ширина рисового зерна). Внутри трубки создавался пробковый поток. Такие потоки вызывают большее количество разделения зарядов, чем непрерывные потоки. Это позволяет создать примерно в 100 тысяч больше электричества.

Пройдя всю длину трубки, каждая заряженная капля падала в чашку из нержавеющей стали. К трубке и чашке были подключены провода. Благодаря потоку из четырёх трубок длиной 32 см в течение 20 секунд удалось получить достаточно энергии для непрерывного питания 12 светодиодных лампочек в течение этого времени.