Учёные рассказали, как мы можем получать электричество из дождя

Учёные рассказали, как мы можем получать электричество из дождяВот что показали эксперименты
Сиоулинг Сох, инженер Национального университета Сингапура, отмечает, что "в дожде много энергии". Другими словами, мы можем превращать капли воды в электричество.
Техника Соха и коллег основана на разделении зарядов. Это процесс, в котором противоположно заряженные частицы становятся пространственно разделёнными, создавая напряжение. Это то же самое, что шарканье по ковру, а потом удар током при касании выключателя.
В рамках эксперимента вода капала в трубку шириной 2 мм (примерно как ширина рисового зерна). Внутри трубки создавался пробковый поток. Такие потоки вызывают большее количество разделения зарядов, чем непрерывные потоки. Это позволяет создать примерно в 100 тысяч больше электричества.
Пройдя всю длину трубки, каждая заряженная капля падала в чашку из нержавеющей стали. К трубке и чашке были подключены провода. Благодаря потоку из четырёх трубок длиной 32 см в течение 20 секунд удалось получить достаточно энергии для непрерывного питания 12 светодиодных лампочек в течение этого времени.