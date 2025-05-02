Учёные рассказали, как мы можем получать электричество из дождя

В рамках эксперимента вода капала в трубку шириной 2 мм (примерно как ширина рисового зерна). Внутри трубки создавался пробковый поток. Такие потоки вызывают большее количество разделения зарядов, чем непрерывные потоки. Это позволяет создать примерно в 100 тысяч больше электричества.

Пройдя всю длину трубки, каждая заряженная капля падала в чашку из нержавеющей стали. К трубке и чашке были подключены провода. Благодаря потоку из четырёх трубок длиной 32 см в течение 20 секунд удалось получить достаточно энергии для непрерывного питания 12 светодиодных лампочек в течение этого времени.