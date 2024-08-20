Наука и технологии
Опубликовано 20 августа 2024, 20:15
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Учёные рассказали, насколько мы близки к возможности записывать свои сны

Для этого нам понадобится искусственный интеллект
Ещё в 2023 году учёные из Японии регистрировали активность мозга спящих участников с помощью сканеров функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), а затем при помощи методов машинного обучения классифицировали воспринимаемые людьми объекты на основе этой активности. Поможет ли это как-то в записи снов?
Учёные рассказали, насколько мы близки к возможности записывать свои сны
© Mashable India

Исследование 2023 года сосредоточено было только на начале сна, то есть на двух первых его стадиях. Такой подход был выбран для того, чтобы участники могли проснуться и описать, что они видели.

Для воспроизведения снов нам потребуется много подробных данных фМРТ от спящих добровольцев. С помощью этих данных можно обучить большой ИИ. При этом люди должны подробно и детально помнить свои сны. Это, вероятно, самая сложная часть записи сновидений, так как непонятно, как можно получить настолько надёжные данные.

Учёные рассказали, насколько мы близки к возможности записывать свои сны
© Getty

Однако у нас есть некоторое преимущество. Были проведены исследования, в ходе которых были получены огромные наборы данных функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) мозговой активности, пока участники, находясь в сознании, смотрели тысячи видеороликов, слушали записи устной речи и читали текст. Если обучить этим данным ИИ, то уже можно предсказывать, что будет смотреть или читать бодрствующий человек.

Если спустя несколько лет у нас будет достаточно информации для создания такого ИИ и будут портативные тихие аппараты фМРТ, сканирующие мозг людей во время сна, то это позволит нам записывать сны.

Уже сейчас некоторые ИИ, такие как Sora от OpenAI и Lumiere от Google DeepMind, могут создавать видеопоследовательности, очень похожие на сновидения.