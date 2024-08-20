Учёные рассказали, насколько мы близки к возможности записывать свои сны

Учёные рассказали, насколько мы близки к возможности записывать свои сныДля этого нам понадобится искусственный интеллект
Исследование 2023 года сосредоточено было только на начале сна, то есть на двух первых его стадиях. Такой подход был выбран для того, чтобы участники могли проснуться и описать, что они видели.
Для воспроизведения снов нам потребуется много подробных данных фМРТ от спящих добровольцев. С помощью этих данных можно обучить большой ИИ. При этом люди должны подробно и детально помнить свои сны. Это, вероятно, самая сложная часть записи сновидений, так как непонятно, как можно получить настолько надёжные данные.
Однако у нас есть некоторое преимущество. Были проведены исследования, в ходе которых были получены огромные наборы данных функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) мозговой активности, пока участники, находясь в сознании, смотрели тысячи видеороликов, слушали записи устной речи и читали текст. Если обучить этим данным ИИ, то уже можно предсказывать, что будет смотреть или читать бодрствующий человек.
Если спустя несколько лет у нас будет достаточно информации для создания такого ИИ и будут портативные тихие аппараты фМРТ, сканирующие мозг людей во время сна, то это позволит нам записывать сны.
Уже сейчас некоторые ИИ, такие как Sora от OpenAI и Lumiere от Google DeepMind, могут создавать видеопоследовательности, очень похожие на сновидения.