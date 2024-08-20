Учёные рассказали, насколько мы близки к возможности записывать свои сны

Однако у нас есть некоторое преимущество. Были проведены исследования, в ходе которых были получены огромные наборы данных функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) мозговой активности, пока участники, находясь в сознании, смотрели тысячи видеороликов, слушали записи устной речи и читали текст. Если обучить этим данным ИИ, то уже можно предсказывать, что будет смотреть или читать бодрствующий человек.

Если спустя несколько лет у нас будет достаточно информации для создания такого ИИ и будут портативные тихие аппараты фМРТ, сканирующие мозг людей во время сна, то это позволит нам записывать сны.

Уже сейчас некоторые ИИ, такие как Sora от OpenAI и Lumiere от Google DeepMind, могут создавать видеопоследовательности, очень похожие на сновидения.