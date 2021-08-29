Учёные рассказали о новом способе производства молока

Учёные рассказали о новом способе производства молокаТеперь его могут создавать специальные микроорганизмы
Основатель организации Perfect Day, говорится в тексте, ещё в 2014 году начал эксперименты по созданию продуктов животного происхождения (типа молока, сыра и пр.) с помощь других компонентов. Например, была попытка сделать сыр из соевых бобов, но она оказалась неудачной. После создания компании Perfect Day возникла технология прецизионной ферментации, позволяющая воспроизводить безлактозные продукты. При этом методе сывороточные белки и казеин аналогичны тем, что находятся в молоке коровы.
При помощи этой технологии можно специально программировать бактерии на производство продуктов. Кроме того, отмечает автор, в этом случае применяются генетически модифицированные микроорганизмы. Для производства молочных продуктов исследователи меняют в их ДНК последовательность нуклеотидов.
Такое молоко создавать легче, чем искусственное мясо. Для производства мяса берутся стволовые клетки животного, которые помещают в специально оборудованную среду. Молоко же - это сумма разных биомолекул, которые растворяются в воде.
Perfect Day производит сывороточные белки с помощью таких микроорганизмов. Она уже получила на это разрешение в США в 2020 году.
Пока что на рынке из продуктов на основе молока растительного происхождения только мороженое. Но уже сейчас утверждается, что оно полезнее животного. В таком молоке нет гормонов и антибиотиков, оно не содержит лактозу, а вероятность передаваемых через него инфекций ниже. Также оно, возможно, содержит полезные жиры и прочие питательные вещества.
Сейчас учёные работают над созданием растительного сыра. Например, Formo (Германия) уже произвела несколько таких прототипов. Представлены они будут в конце 2021 года на выставке в Берлине.
После этого будет создаваться цельное молоко, которое можно будет пить или добавлять в чай, кофе. Но в этом смысле ситуация сложная из-за возможности ограничения использования слов "молоко", "йогурт" в названии продуктов, изготовленных из растительных веществ.