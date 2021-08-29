Учёные рассказали о новом способе производства молока

Такое молоко создавать легче, чем искусственное мясо. Для производства мяса берутся стволовые клетки животного, которые помещают в специально оборудованную среду. Молоко же - это сумма разных биомолекул, которые растворяются в воде.

Perfect Day производит сывороточные белки с помощью таких микроорганизмов. Она уже получила на это разрешение в США в 2020 году.

Пока что на рынке из продуктов на основе молока растительного происхождения только мороженое. Но уже сейчас утверждается, что оно полезнее животного. В таком молоке нет гормонов и антибиотиков, оно не содержит лактозу, а вероятность передаваемых через него инфекций ниже. Также оно, возможно, содержит полезные жиры и прочие питательные вещества.

Сейчас учёные работают над созданием растительного сыра. Например, Formo (Германия) уже произвела несколько таких прототипов. Представлены они будут в конце 2021 года на выставке в Берлине.

После этого будет создаваться цельное молоко, которое можно будет пить или добавлять в чай, кофе. Но в этом смысле ситуация сложная из-за возможности ограничения использования слов "молоко", "йогурт" в названии продуктов, изготовленных из растительных веществ.