Учёные рассказали о пользе злости для выживания человека

Учёные рассказали о пользе злости для выживания человекаЭто чувство может помочь в некоторых ситуациях
Чувства играют важную роль в выживании. Если бы это было не так, отмечает учёный, психолог Юхан Бьюреберг, то они бы давно исчезли. Злость - одно из таких чувств. В материале указывается, что это чувство вовсе не негативное и необходимо понимать разницу между нашим отношением к злости и к тому, чем она вызвана.
Сотрудница Каролинского института Ханна Салин подчёркивает, что злость может выражаться по-разному и угрозы, насилие, повышение голоса - это не те способы, которые работают в долгосрочной перспективе. То есть на какое-то время человеку действительно станет лучше, он избавится от внутреннего напряжения, но такое поведение испортит отношения между ним и окружающими. При этом сам человек может не замечать, что на самом деле злится из-за того, что его что-то тревожит, печалит или пугает. Пример того, кто осознаёт только злость и не понимает, что стоит за ней, - главный герой фильма "Человек по имени Уве".
По словам Юхан Бьюреберг, злость представляет собой силу. И она может оказаться полезной, если знать, как её применять.
Злость проявляется у человека в виде реакции тела, мыслительной и поведенческой. Бьюреберг изображает их связь в виде треугольника. Например, у злящегося человека может наблюдаться учащённый пульс, напряжение мышц. Все три типа реакций можно изменять благодаря когнитивно-поведенческой терапии или при помощи самостоятельной работой над собой.
Специалист добавляет, что детям, например, нужно объяснять и показывать, что эмоции и чувства не опасны и все из них имеют право существовать.
Если говорить о "хорошей" злости, то она помогает человеку преодолевать препятствия и "справляться с сопротивлением", отмечает Юхан Бьюреберг.
В настоящее время в Стокгольмском университете проходят эксперименты на мышах. Цель таких исследований - понять принцип работы клеток мозга при злости или агрессии.