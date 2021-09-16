Учёные рассказали о пользе злости для выживания человека

Чувства играют важную роль в выживании. Если бы это было не так, отмечает учёный, психолог Юхан Бьюреберг, то они бы давно исчезли. Злость - одно из таких чувств. В материале указывается, что это чувство вовсе не негативное и необходимо понимать разницу между нашим отношением к злости и к тому, чем она вызвана.

Сотрудница Каролинского института Ханна Салин подчёркивает, что злость может выражаться по-разному и угрозы, насилие, повышение голоса - это не те способы, которые работают в долгосрочной перспективе. То есть на какое-то время человеку действительно станет лучше, он избавится от внутреннего напряжения, но такое поведение испортит отношения между ним и окружающими. При этом сам человек может не замечать, что на самом деле злится из-за того, что его что-то тревожит, печалит или пугает. Пример того, кто осознаёт только злость и не понимает, что стоит за ней, - главный герой фильма "Человек по имени Уве".