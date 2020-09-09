Учёные рассказали о связи между пандемией и неприязнью к геям

Об исследовании пишет «Популярная механика». Его авторы предположили, что пандемия коронавирусной инфекции может вылиться в так называемый «консервативный сдвиг». Он часто возникает, если над обществом нависают угроза и неопределённость. Учёные решили, что такой сдвиг может снизить поддержку многообразия в обществе.

Исследователи проводили опросы в период с 28 февраля по 1 апреля 2020 года. Как оказалось, после вспышки инфекции жители Польши стали чаще соглашаться с такими высказываниями: «Нашей стране нужно больше дисциплины и чтобы мы все вместе следовали за нашими лидерами», «Ради общего блага мужчины должны контролировать женщин» и «Гомосексуализм угрожает Польше».

Учёные пришли к выводу, что рост подобных настроений в обществе действительно может быть связан с пандемией.