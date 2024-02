Учёные рассказали, почему люди ненавидят ждать

Оказалось, что те, кто хочет достичь своих целей, готовы платить или работать больше, чтобы сделать это раньше. Даже при условии, что это не даст им никакой дополнительной выгоды. К примеру, они могут заплатить больше, чтобы закрыть долг сейчас, а не через месяц, или работать больше на 15%, чтобы доделать всё сейчас, а не после отпуска.

В ходе другого исследования эксперты выяснили, что нетерпение человека усиливается во время приближения к концу ожидания. Особенно если он не уверен в точном сроке его окончания. Люди чувствуют себя в целом хуже, когда думают, что автобус должен скоро подойти, но его всё ещё нет.

Это может как раз объяснить, почему многие становятся агрессивными и раздражительными, когда стоят в очередях или пробках.

Опубликованы результаты исследований были в журналах Journal of Personality and Social Psychology и Social Psychological and Personality Science.