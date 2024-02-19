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Наука и технологии
Опубликовано 19 февраля 2024, 14:15
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Учёные рассказали, почему люди ненавидят ждать

Есть одна важная причина
Если вам когда-нибудь хотелось, чтобы время шло быстрее, то вы не одиноки. Аннабель Робертс, ассистент профессора маркетинга в Университете Техаса, вместе с коллегами выяснила, что конкретно заставляет человека терпеть или выходить из себя во время ожидания, как это зависит от потребности в завершении.

Нам нравится, когда всё упорядочено и ясно. Нам мозг в целом не любит какой-то неопределённости и незавершённых дел.

Учёные провели несколько экспериментов, чтобы понять, как потребность в завершении влияет на выбор человека между получением чего-то прямо сейчас или позже.

Учёные рассказали, почему люди ненавидят ждать
© Designer

Оказалось, что те, кто хочет достичь своих целей, готовы платить или работать больше, чтобы сделать это раньше. Даже при условии, что это не даст им никакой дополнительной выгоды. К примеру, они могут заплатить больше, чтобы закрыть долг сейчас, а не через месяц, или работать больше на 15%, чтобы доделать всё сейчас, а не после отпуска.

В ходе другого исследования эксперты выяснили, что нетерпение человека усиливается во время приближения к концу ожидания. Особенно если он не уверен в точном сроке его окончания. Люди чувствуют себя в целом хуже, когда думают, что автобус должен скоро подойти, но его всё ещё нет.

Это может как раз объяснить, почему многие становятся агрессивными и раздражительными, когда стоят в очередях или пробках.

Опубликованы результаты исследований были в журналах Journal of Personality and Social Psychology и Social Psychological and Personality Science.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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