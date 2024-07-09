Наука и технологии
Опубликовано 09 июля 2024, 03:00
1 мин.

Учёные рассказали, с какими животными мы сможем в будущем общаться при помощи ИИ

Вскоре это станет реальностью
Люди ориентируются в основном на визуальные стимулы, а вот у многих животных лучше развиты другие органы чувств: обоняние и слух. По словам ветеринара Джесс Френч, мы действительно можем научить искусственный интеллект понимать коммуникацию животных. В будущем это может стать революцией.
Учёные рассказали, с какими животными мы сможем в будущем общаться при помощи ИИ
© Walter Shields Data Academy

Уже известно, что киты, летучие мыши, попугаи, слоны по-разному называют определённые вещи. Например, они придумывают названия для своих семей или друг для друга.

Искусственный интеллект быстрее, чем люди, справляется с выделением и анализом различных шумов. Он также лучше определяет звуки выше и ниже диапазона человеческого слуха. Есть также вероятность, что ИИ сможет распознавать сообщения в запахах.

Учёные рассказали, с какими животными мы сможем в будущем общаться при помощи ИИ
© Getty

Мы эволюционировали вместе с собаками, поэтому уже много знаем о том, как они общаются. При этом ИИ поможет нам лучше понимать животных-жертв, таких как кролики.

Кроме того, благодаря искусственному интеллекту мы сможем понимать язык змей или рыб. Что касается кошек, то ИИ позволит нам лучше интерпретировать язык тела и сигналов, которыми эти питомцы обладают.