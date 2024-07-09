Учёные рассказали, с какими животными мы сможем в будущем общаться при помощи ИИ

Учёные рассказали, с какими животными мы сможем в будущем общаться при помощи ИИВскоре это станет реальностью
Уже известно, что киты, летучие мыши, попугаи, слоны по-разному называют определённые вещи. Например, они придумывают названия для своих семей или друг для друга.
Искусственный интеллект быстрее, чем люди, справляется с выделением и анализом различных шумов. Он также лучше определяет звуки выше и ниже диапазона человеческого слуха. Есть также вероятность, что ИИ сможет распознавать сообщения в запахах.
Мы эволюционировали вместе с собаками, поэтому уже много знаем о том, как они общаются. При этом ИИ поможет нам лучше понимать животных-жертв, таких как кролики.
Кроме того, благодаря искусственному интеллекту мы сможем понимать язык змей или рыб. Что касается кошек, то ИИ позволит нам лучше интерпретировать язык тела и сигналов, которыми эти питомцы обладают.