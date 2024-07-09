Учёные рассказали, с какими животными мы сможем в будущем общаться при помощи ИИ

Уже известно, что киты, летучие мыши, попугаи, слоны по-разному называют определённые вещи. Например, они придумывают названия для своих семей или друг для друга.

Искусственный интеллект быстрее, чем люди, справляется с выделением и анализом различных шумов. Он также лучше определяет звуки выше и ниже диапазона человеческого слуха. Есть также вероятность, что ИИ сможет распознавать сообщения в запахах.