Учёные рассказали, зачем нужны однополые браки

Об исследовании пишет издание The Guardian. Учёные сравнили число самоубийств среди гомосексуалов и гетеросексуалов в периоды с 1989 по 2002 год и с 2003 по 2016 год. Данные показали, что геи стали реже прибегать к суицидам — их количество снизилось на 46%. У гетеросексуалов же число самоубийств упало только на 28%.

Сообщается, что в исследовании участвовали 28 тысяч человек, состоящие в однополых отношениях. Авторы работы предположили, что ситуацию помогла изменить легализация браков между людьми одного пола. Геи перестали чувствовать столь сильное социальное давление, поэтому число суицидов уменьшилось.

Впрочем, количество самоубийств среди гомосексуальных пар до сих пор в два раза больше, чем среди гетеросексуальных пар.