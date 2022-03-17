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Учёные разработали крошечные датчики, которые напоминают семена одуванчика

Они также могут переноситься ветром
Специалисты из Вашингтонского университета создали маленькие датчики, которые могут, подобно семенам одуванчика, переноситься ветром на большие расстояния. Подробнее - в материале.
Учёные разработали крошечные датчики, которые напоминают семена одуванчика

Группа учёных из Вашингтонского университета (США) разработали мини-датчики без аккумуляторов. Они схожи с семенами одуванчика тем, что могут с лёгкостью переноситься ветром. Благодаря подобной технологии можно будет распространить такие датчики по большому количеству территорий: для измерения температуры, количества осадков, влажности и т.п.

Учёные разработали крошечные датчики, которые напоминают семена одуванчика

Созданные крошечные устройства тяжелее обычного семени одуванчика в примерно 30 раз (вес семени растения - 1 мг). Однако они всё равно могут при умеренном ветре перемещаться на расстояние до 100 м. В каждом девайсе при этом находится не менее четырёх таких датчиков, поэтому устройства смогут обмениваться информацией, находясь на расстоянии до 60 м. Вместо аккумулятора установлены в них солнечные панели, а ещё есть конденсаторы. За счёт этого датчики смогут работать всю ночь.

Сейчас команда исследователей изучает возможные способы применения новых устройств в будущем.

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