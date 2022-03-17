Учёные разработали крошечные датчики, которые напоминают семена одуванчика

Созданные крошечные устройства тяжелее обычного семени одуванчика в примерно 30 раз (вес семени растения - 1 мг). Однако они всё равно могут при умеренном ветре перемещаться на расстояние до 100 м. В каждом девайсе при этом находится не менее четырёх таких датчиков, поэтому устройства смогут обмениваться информацией, находясь на расстоянии до 60 м. Вместо аккумулятора установлены в них солнечные панели, а ещё есть конденсаторы. За счёт этого датчики смогут работать всю ночь.

Сейчас команда исследователей изучает возможные способы применения новых устройств в будущем.