Учёные разработали крошечные датчики, которые напоминают семена одуванчика

Учёные разработали крошечные датчики, которые напоминают семена одуванчикаОни также могут переноситься ветром
Группа учёных из Вашингтонского университета (США) разработали мини-датчики без аккумуляторов. Они схожи с семенами одуванчика тем, что могут с лёгкостью переноситься ветром. Благодаря подобной технологии можно будет распространить такие датчики по большому количеству территорий: для измерения температуры, количества осадков, влажности и т.п.
Созданные крошечные устройства тяжелее обычного семени одуванчика в примерно 30 раз (вес семени растения - 1 мг). Однако они всё равно могут при умеренном ветре перемещаться на расстояние до 100 м. В каждом девайсе при этом находится не менее четырёх таких датчиков, поэтому устройства смогут обмениваться информацией, находясь на расстоянии до 60 м. Вместо аккумулятора установлены в них солнечные панели, а ещё есть конденсаторы. За счёт этого датчики смогут работать всю ночь.
Сейчас команда исследователей изучает возможные способы применения новых устройств в будущем.