Учёные разработали робота, способного показывать шесть эмоций

Учёные разработали робота, способного показывать шесть эмоцийОн получил имя Никола
Всего внутри лица андроида расположены 29 пневматических приводов, которые управляют мышцами. Также шесть приводов позволяют изменять движения головы и глаз. Сами движения при этом получаются бесшумными и плавными. При размещении приводов группа учёных основывалась на системе кодирования лицевых движений (FACS).
В ходе испытаний оказалось, что передаёт робот выражения лица довольно реалистично. Участвующим в эксперименте обычным людям удалось определить шесть эмоций: гнев, страх, радость, отвращение, удивление, печаль. Хотя точность распознавания эмоций всё же была разной. Объясняется это тем, что «кожа» андроида (сделанная из силикона) не такая эластичная, как человеческая, поэтому морщины на ней образуются не так хорошо.
На данный момент у робота нет тела, но в будущем разработчики надеются создать полноценного андроида. Такой робот сможет оказывать помощь людям: например, пожилым, за которыми некому ухаживать.