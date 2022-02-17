Учёные разработали робота, способного показывать шесть эмоций

Всего внутри лица андроида расположены 29 пневматических приводов, которые управляют мышцами. Также шесть приводов позволяют изменять движения головы и глаз. Сами движения при этом получаются бесшумными и плавными. При размещении приводов группа учёных основывалась на системе кодирования лицевых движений (FACS).

В ходе испытаний оказалось, что передаёт робот выражения лица довольно реалистично. Участвующим в эксперименте обычным людям удалось определить шесть эмоций: гнев, страх, радость, отвращение, удивление, печаль. Хотя точность распознавания эмоций всё же была разной. Объясняется это тем, что «кожа» андроида (сделанная из силикона) не такая эластичная, как человеческая, поэтому морщины на ней образуются не так хорошо.