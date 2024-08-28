Учёные развенчали пять распространённых мифов о пчёлах

Вот несколько популярных утверждений о пчёлах, которые на самом деле ложны.

Пчёлы слишком тяжелы, чтобы летать. Этот миф восходит к книге 1934 года «Le Vol des Insectes» Антуана Маньяна. Он ошибочно считал, что у пчёл крылья слишком малы, чтобы создавать нужную подъёмную силу для полёта.

Все пчёлы жалят. Самцы пчёл не способны жалить. Жало — это модифицированное приспособление для откладывания яиц. Кроме того, есть примерно 550 видов пчёл, у которых жало настолько маленькое, что его нельзя использовать для защиты.

Пчёлы умирают после того, как ужалят. На самом деле это происходит только с медоносными пчёлами.