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Учёные создадут бесконечный источник энергии на основе термоядерного синтеза

Наконец это может стать реальностью
Термоядерный синтез - экологически чистый способ обеспечить человечество энергией. Сейчас уже идёт строительство Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР). Подробнее о работе в этом направлении - в статье BBC Science Focus Magazine.
Учёные создадут бесконечный источник энергии на основе термоядерного синтеза

Долгое время термоядерный синтез, при котором ядра объединяются и происходит высвобождение энергии, был лишь мечтой. Однако в настоящее время эта мечта начинает исполняться. Сейчас для этого строится Международный термоядерный экспериментальный реактор (ИТЭР): деньги на это выделяют правительства разных стран, в том числе США, России, Китая, государств Евросоюза. Стоимость строительства в целом - 22 миллиарда долларов. Запуск разработки планируется в 2025 году. А первая плазма будет создана уже в декабре 2025-го.

Учёные создадут бесконечный источник энергии на основе термоядерного синтеза

ИТЭР будет представлять собой реактор-токамак. Внутри этого токамака газ (зачастую - дейтерий) подвергается воздействию высокой температуры и давления. Таким образом из атомов вытесняются электроны и создаётся плазма.

При этом в качестве топлива использоваться будет не просто дейтерий, а его смесь с тритием (ещё один изотоп водорода). Такая смесь даёт возможность получить гораздо больше энергии, чем было вложено. Дейтерий содержится в морской воде, поэтому запасы его огромны, а вот трития во всём мире существует лишь 20 кг, поэтому его придётся производить на термоядерных электростанциях.

В сентябре учёные начали проводить на базе термоядерного реактора Joint European Torus (JET, ДЖЭТ) эксперименты по синтезу дейтерия и трития. Это поможет найти идеальную комбинацию веществ, которая будет использоваться в ИТЭР.

Источник: BBC Science Focus Magazine