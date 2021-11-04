Учёные создадут бесконечный источник энергии на основе термоядерного синтеза

Учёные создадут бесконечный источник энергии на основе термоядерного синтезаНаконец это может стать реальностью
Долгое время термоядерный синтез, при котором ядра объединяются и происходит высвобождение энергии, был лишь мечтой. Однако в настоящее время эта мечта начинает исполняться. Сейчас для этого строится Международный термоядерный экспериментальный реактор (ИТЭР): деньги на это выделяют правительства разных стран, в том числе США, России, Китая, государств Евросоюза. Стоимость строительства в целом - 22 миллиарда долларов. Запуск разработки планируется в 2025 году. А первая плазма будет создана уже в декабре 2025-го.
ИТЭР будет представлять собой реактор-токамак. Внутри этого токамака газ (зачастую - дейтерий) подвергается воздействию высокой температуры и давления. Таким образом из атомов вытесняются электроны и создаётся плазма.
При этом в качестве топлива использоваться будет не просто дейтерий, а его смесь с тритием (ещё один изотоп водорода). Такая смесь даёт возможность получить гораздо больше энергии, чем было вложено. Дейтерий содержится в морской воде, поэтому запасы его огромны, а вот трития во всём мире существует лишь 20 кг, поэтому его придётся производить на термоядерных электростанциях.
В сентябре учёные начали проводить на базе термоядерного реактора Joint European Torus (JET, ДЖЭТ) эксперименты по синтезу дейтерия и трития. Это поможет найти идеальную комбинацию веществ, которая будет использоваться в ИТЭР.