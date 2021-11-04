Учёные создадут бесконечный источник энергии на основе термоядерного синтеза

ИТЭР будет представлять собой реактор-токамак. Внутри этого токамака газ (зачастую - дейтерий) подвергается воздействию высокой температуры и давления. Таким образом из атомов вытесняются электроны и создаётся плазма.

При этом в качестве топлива использоваться будет не просто дейтерий, а его смесь с тритием (ещё один изотоп водорода). Такая смесь даёт возможность получить гораздо больше энергии, чем было вложено. Дейтерий содержится в морской воде, поэтому запасы его огромны, а вот трития во всём мире существует лишь 20 кг, поэтому его придётся производить на термоядерных электростанциях.

В сентябре учёные начали проводить на базе термоядерного реактора Joint European Torus (JET, ДЖЭТ) эксперименты по синтезу дейтерия и трития. Это поможет найти идеальную комбинацию веществ, которая будет использоваться в ИТЭР.