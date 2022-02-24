Учёные создадут маски, которые будут автоматически очищаться от микробов

По словам чешских и российских специалистов, из новых биоразлагаемых наногибридных волокон можно будет сделать фильтр для медицинских масок. Такие фильтры будут автоматически дезинфицироваться и смогут долгое время защищать от ковида и других вирусных инфекций. Результаты исследования были опубликованы в издании Molecules.

Над созданием нановолокон с серебром и медью работали эксперты из НИТУ «МИСиС», НИИ клинической и экспериментальной лимфологии, НИИ вирусологии РАН, Центрально-Европейского технологического института. Такие волокна были получены благодаря методу электроформования. Применять их в качестве фильтров можно, как отмечают учёные, благодаря их небольшому весу, малому размеру пор, хорошей проницаемости.