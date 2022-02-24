Учёные создадут маски, которые будут автоматически очищаться от микробов

Учёные создадут маски, которые будут автоматически очищаться от микробовЭто получится сделать благодаря новым нановолокнам
По словам чешских и российских специалистов, из новых биоразлагаемых наногибридных волокон можно будет сделать фильтр для медицинских масок. Такие фильтры будут автоматически дезинфицироваться и смогут долгое время защищать от ковида и других вирусных инфекций. Результаты исследования были опубликованы в издании Molecules.
Над созданием нановолокон с серебром и медью работали эксперты из НИТУ «МИСиС», НИИ клинической и экспериментальной лимфологии, НИИ вирусологии РАН, Центрально-Европейского технологического института. Такие волокна были получены благодаря методу электроформования. Применять их в качестве фильтров можно, как отмечают учёные, благодаря их небольшому весу, малому размеру пор, хорошей проницаемости.
Исследователи подчёркивают, что новые волокна позволят разработать недорогие материалы для защиты от коронавируса. Причём они будут обладать способностью к самоочищению. Подобные маски не будут требовать стирки или дезинфекции.