Учёные создали линзы, которые позволяют видеть инфракрасный свет даже с закрытыми глазами

Учёные создали линзы, которые позволяют видеть инфракрасный свет даже с закрытыми глазамиТеперь не нужно для этого надевать специальные очки
Ближний инфракрасный свет находится за пределами диапазона длин волн, которые люди могут видеть. Некоторые животные могут чувствовать инфракрасный свет, но недостаточно хорошо для формирования изображения.
При помощи очков ночного видения мы можем обнаруживать инфракрасное излучение. Но такие очки громоздкие и для работы требуют источника питания. Новые линзы обходят эти ограничения, а также дают более насыщенные, многоцветные инфракрасные изображения, которые очки обычно не передают.
Тем не менее у новых линз есть ограничения. Изображения, которые создают эти линзы, размыты из-за того, что встроенные наночастицы рассеивают свет. Это частично удалось исправить, внедрив технологию в очки с дополнительными линзами, которые перенаправляют свет. Также в отличие от очков ночного видения линзы позволяют человеку рассматривать только интенсивные инфракрасные сигналы: такие как те, что излучают LED.