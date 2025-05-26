Учёные создали линзы, которые позволяют видеть инфракрасный свет даже с закрытыми глазами

Ближний инфракрасный свет находится за пределами диапазона длин волн, которые люди могут видеть. Некоторые животные могут чувствовать инфракрасный свет, но недостаточно хорошо для формирования изображения.

При помощи очков ночного видения мы можем обнаруживать инфракрасное излучение. Но такие очки громоздкие и для работы требуют источника питания. Новые линзы обходят эти ограничения, а также дают более насыщенные, многоцветные инфракрасные изображения, которые очки обычно не передают.