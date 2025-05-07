Учёные создали модель обучения: вот как мы учимся в краткосрочной и долгосрочной перспективе

На длинной и короткой дистанции для обучения важны разные компоненты. Если это игра вдолгую, то важное значение имеют уровень навыка (S), сложность задачи (T), эффективность исполнения (E). На короткой же дистанции (прямо сейчас) нужно обращать внимание на мотивацию (М), усталость (F), решение "работать или отдыхать" (p). Самое интересное заключается в том, что эти уровни постоянно взаимодействуют.

Если мотивация сильнее усталости, а также превышает некий "порог усилия", то вы будете работать. В ином случае - отдыхать. Что касается мотивации в целом, то она стремится вернуться к базовому уровню, но одновременно подпитывается успехами.

Кроме того, навык у человека растёт быстрее всего, когда сложность задачи чуть выше текущего уровня. С эффективностью исполнения всё наоборот. Лучше всего мы работаем, когда задача равна нашему уровню навыка или чуть ниже него.