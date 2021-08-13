Учёные создали технику, которая поможет измерять массу чёрных дыр

Специалисты полагают, что узнать вес чёрной дыры получится с помощью замера диаметра. Однако на данный момент таким методом оказался измерен лишь один объект. Другие анализировались только через наблюдение за их влияние на окружающие предметы. Гроссман замечает, что такой способ требует множества данных о космических объектах и не может применяться ко всем сверхмассивным дырам.

Поэтому учёные создали другой метод. Они предположили, что изменение мерцания аккреционного диска, расположенного вокруг чёрной дыры, зависит от её массы. Специалисты изучили 67 активно питающихся дыр, у которых уже известна масса. Результаты позволили им сделать вывод, что подобные сверхмассивные объекты мерцают медленнее маленьких.

Описанный метод команда учёных применила и к "белым карликам". Взаимосвязь между скоростью их мерцания и массой оказалась той же.

На данный момент ещё не все виды чёрных дыр (с точки зрения их массы) изучены. Астроном Колин Берк из Университета Иллинойса подчёркивает, что на наблюдение за некоторыми из чёрных дыр могут уйти сотни дней или даже годы. Хотя новый способ измерения массы - проще, чем все предыдущие.

Обсерватория имени Веры К. Рубин уже с 2022 или 2023 начнёт наблюдение за всем небом каждую ночь. Впоследствии, как отмечает Берк, это позволит определить, сколько весят и другие чёрные дыры.