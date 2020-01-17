Учёные связали гомосексуальность с общительностью

Дело в том, что секс для человека и многих животных — не только способ продолжить род. Обезьяны бонобо, например, используют половой акт для регулирования социальной жизни. Человек во многом делает то же самое.

Учёные предположили, что гомосексуальные люди могли иметь больший успех в установлении социальных связей, и потому этот признак мог закрепиться эволюционно. Исследователи отмечают, что этот вывод может показаться контринтуитивным, так как во многих обществах к секс-меньшинствам относятся с долей неприязни. Однако учёные говорят о раннем этапе человеческой истории.