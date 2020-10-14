Учёные установили, что дети из гомосексуальных семей успешнее в учёбе

Кратко об исследовании пишет «N+1». Нидерланды стали первой страной, которая разрешила однополые браки, а также усыновление детей гомосексуалами. Учёные изучили данные более 1,2 млн голландских детей. Из них 2971 ребёнок воспитывался гомосексуальными родителями. Для того, чтобы оценить успеваемость детей, исследователи анализировали результаты стандартизированных школьных тестов в 12-летнем возрасте.

Как оказалось, оценки детей из гомосексуальных семей были на 0,139 стандартных отклонения выше, чем у их сверстников из гетеросексуальных семей. Также учёные заявили, что у детей, которых воспитывали однополые родители, была на 4,8% выше вероятность получить диплом.

Как полагают учёные, дело в том, что для усыновления однополой паре нужно доказать высокий уровень своего достатка, а последнее напрямую влияет на образование ребёнка.