Наука и технологии
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Учёные воссоздали внешность древних египтян

Это получилось сделать по их ДНК
TJ рассказал, как по версии американских учёных выглядели жители Древнего Египта.
Учёные воссоздали внешность древних египтян

Сотрудники лаборатории Parabon NanoLabs смогли создать 3D-модели внешности трёх египтян, опираясь на ДНК мумий. Для этого использовалась особая технология - судебно-медицинского ДНК-фенотипирования, утверждает TJ.

Учёные воссоздали внешность древних египтян

Выяснилось, что у всех трёх были тёмные волосы, карие глаза и кожа светло-коричневого цвета. В то же время генетически они были ближе к тем, кто в наши дни проживает в районах Средиземноморья и Ближнего Востока, а не к собственно египтянам. Мумии эти были найдены учёными в городе Абусир эль-Мелек.