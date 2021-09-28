Учёные воссоздали внешность древних египтян

Наука и технологии
Сегодня в 17:21
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Учёные воссоздали внешность древних египтянЭто получилось сделать по их ДНК
TJ рассказал, как по версии американских учёных выглядели жители Древнего Египта.
Сотрудники лаборатории Parabon NanoLabs смогли создать 3D-модели внешности трёх египтян, опираясь на ДНК мумий. Для этого использовалась особая технология - судебно-медицинского ДНК-фенотипирования, утверждает TJ.
Выяснилось, что у всех трёх были тёмные волосы, карие глаза и кожа светло-коричневого цвета. В то же время генетически они были ближе к тем, кто в наши дни проживает в районах Средиземноморья и Ближнего Востока, а не к собственно египтянам. Мумии эти были найдены учёными в городе Абусир эль-Мелек.