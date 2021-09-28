Учёные воссоздали внешность древних египтян

Выяснилось, что у всех трёх были тёмные волосы, карие глаза и кожа светло-коричневого цвета. В то же время генетически они были ближе к тем, кто в наши дни проживает в районах Средиземноморья и Ближнего Востока, а не к собственно египтянам. Мумии эти были найдены учёными в городе Абусир эль-Мелек.