Учёные выяснили, чего больше всего боятся современные люди

Всего они определили 100 главных страхов
Что вам первое приходит на ум при упоминании риска? Наверняка что-то экстремальное. Так вот, новое исследование показало, что для современного человека это значит нечто иное.
© ИИ Copilot Designer//DALL·E 3

Команда психологов из Цюрихского университета решила выяснить, с какими рисками сегодня сталкиваются люди. Для этого они опросили более 4 тысяч человек. Участникам нужно было вспомнить и описать важную рискованную ситуацию, в которой нужно сделать выбор.

На первом месте из самых рискованных ситуаций оказалась следующая: "Согласиться на новую работу". Далее идут варианты "Уволиться со старой работы без определённых планов", "Инвестировать деньги", "Водить машину", "Стать самозанятым/открыть своё дело".

© Frey, R., & Fischer, O. (2025) CC-BY 4.0

Следом за ними шли покупка дома, хирургическая операция, вступление в брак, решение завести детей, сделать прививку, эмигрировать, путешествовать и пр. Интересно, что экстремальные ситуации вроде прыжков с парашютом находились далеко внизу списка - даже ниже, чем такие вещи, как "сказать правду" и "воспользоваться новой технологией".