Учёные выяснили, чего больше всего боятся современные люди

Учёные выяснили, чего больше всего боятся современные людиВсего они определили 100 главных страхов
Команда психологов из Цюрихского университета решила выяснить, с какими рисками сегодня сталкиваются люди. Для этого они опросили более 4 тысяч человек. Участникам нужно было вспомнить и описать важную рискованную ситуацию, в которой нужно сделать выбор.
На первом месте из самых рискованных ситуаций оказалась следующая: "Согласиться на новую работу". Далее идут варианты "Уволиться со старой работы без определённых планов", "Инвестировать деньги", "Водить машину", "Стать самозанятым/открыть своё дело".
Следом за ними шли покупка дома, хирургическая операция, вступление в брак, решение завести детей, сделать прививку, эмигрировать, путешествовать и пр. Интересно, что экстремальные ситуации вроде прыжков с парашютом находились далеко внизу списка - даже ниже, чем такие вещи, как "сказать правду" и "воспользоваться новой технологией".