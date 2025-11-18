Учёные выяснили, чего больше всего боятся современные люди

Команда психологов из Цюрихского университета решила выяснить, с какими рисками сегодня сталкиваются люди. Для этого они опросили более 4 тысяч человек. Участникам нужно было вспомнить и описать важную рискованную ситуацию, в которой нужно сделать выбор.

На первом месте из самых рискованных ситуаций оказалась следующая: "Согласиться на новую работу". Далее идут варианты "Уволиться со старой работы без определённых планов", "Инвестировать деньги", "Водить машину", "Стать самозанятым/открыть своё дело".