Учёные выяснили, что деревья “помнят” времена изобилия и нехватки воды

Научные исследования показывают, что растения (в частности, деревья) могут "запоминать" периоды дефицита воды и изобилия. Это в будущем влияет на то, как они справляются с тяжёлыми погодными условиями. Например, с засухами.

В 2014 году учёные из Мюнхенского технического университета провели эксперимент, чтобы понять, как засуха влияет на деревья. Они использовали пластиковые крыши, возведённые над примерно половиной из 100 деревьев норвежской ели (Picea abies) и европейского бука (Fagus sylvatica), чтобы их защитить от осадков, создав 5-летнюю засуху. Остальные же деревья получали обычное количество осадков.