Учёные выяснили, что деревья “помнят” времена изобилия и нехватки воды

Учёные выяснили, что деревья “помнят” времена изобилия и нехватки водыНовое исследование помогает объяснить, почему при засухе некоторые деревья выживают
Научные исследования показывают, что растения (в частности, деревья) могут "запоминать" периоды дефицита воды и изобилия. Это в будущем влияет на то, как они справляются с тяжёлыми погодными условиями. Например, с засухами.
В 2014 году учёные из Мюнхенского технического университета провели эксперимент, чтобы понять, как засуха влияет на деревья. Они использовали пластиковые крыши, возведённые над примерно половиной из 100 деревьев норвежской ели (Picea abies) и европейского бука (Fagus sylvatica), чтобы их защитить от осадков, создав 5-летнюю засуху. Остальные же деревья получали обычное количество осадков.
Искусственно созданная засуха не уничтожила норвежскую ель (хотя она очень чувствительна к засухе), а преобразила её. Побеги у неё стали гораздо более короткими, как и иголки. Помимо этого, деревья потеряли около 60% общей площади иголок в ходе эксперимента.
Через три года после окончания экспериментальной засухи, в 2022 году, деревья, которые ранее пережили нехватку воды, чувствовали себя во время новой засухи намного лучше, чем те, которые никогда не сталкивались с ней.