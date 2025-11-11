Учёные выяснили, что дороги в Древнем Риме были на 50% длиннее, чем считалось ранее

Опубликовано 11 ноября 2025, 11:151 мин.
Учёные выяснили, что дороги в Древнем Риме были на 50% длиннее, чем считалось ранееЭто показало новое исследование
Более пяти лет команда археологов изучала исторические записи, древние дневники, местоположение важных памятников и другие архивные данные. Также учёные проанализировали снимки со спутников и аэрофотосъёмку. Оказалось, что общая протяжённость римских дорог составляет почти 300 тысяч километров, а не 188 555 километров, как показывают более ранние работы.
В более ранних научных работах учёные были сосредоточены на «дорогах Римской империи» — крупных магистралях, которые чаще всего упоминаются в известных исторических источниках. По словам Тома Бругманса, археолога и соавтора нового исследования, опубликованного в Scientific Data, обновлённая карта заполняет пробелы, связанные с второстепенными дорогами и другими местами.
Проведённое исследование расширило знания археологов о древних дорогах Северной Африки, равнин Франции и полуострова Пелопоннес в Греции. Однако до сих непонятно, были ли когда-то все дороги открыты и функционировали ли они одновременно.
