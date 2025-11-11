Учёные выяснили, что дороги в Древнем Риме были на 50% длиннее, чем считалось ранее

Проведённое исследование расширило знания археологов о древних дорогах Северной Африки, равнин Франции и полуострова Пелопоннес в Греции. Однако до сих непонятно, были ли когда-то все дороги открыты и функционировали ли они одновременно.

